Скандальное решение Конституционного суда поставило под угрозу получение первого транша от МВФ.

Одной из предпосылок получения второго транша от МВФ является продолжение сотрудничества с Фондом.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН.

Она утверждает, что скандальное решение Конституционного суда поставило под угрозу получение первого транша от МВФ - "макрофинансовая помощь была на очень тоненькой ниточке".

Стефанишина заверила, что переговоры по второму траншу имеют "достаточно хорошую динамику".

"В повестке дня парламента на этой неделе стоят изменения в закон о государственной службе относительно отмены так называемых "коронавирусных" конкурсов и некоторых других процедур. Парламент уже проголосовал по Службе финансовых расследований. Это одно из ключевых решений. Но, конечно, остается блок, который касается антикоррупции. Здесь ведется работа. Мы ожидаем внесения дополнительных изменений относительно усиления уголовной ответственности за незаконное декларирование. Нарабатывается решение по судебной реформе", - заявила она.

Что этому предшествовало

На прошлой неделе министр финансов Сергей Марченко сообщил, что миссия МВФ продолжит свою работу в Украине на протяжении еще 7-10 дней.

Миссия Международного валютного фонда в Украине 11 января возобновила работу по пересмотру программы stand-by.

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора