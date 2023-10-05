Информатака на Госаудитслужбу, которая контролирует, как тратятся деньги партнеров, вредит интересам государства.

Оборонная мафия пытается вывести из бюджета страны 6 млрд гривен, начисленных незаконно по контрактам с Минобороны. И это главная причина информационных атак на Госаудитслужбу, которая разоблачила эту схему.

Как пишет политический эксперт Алексей Курпас, украинские СМИ связывают этих производителей с экснардепом Сергеем Пашинским.

Эксперт напомнил, что в начале войны правительство поддержало производителей оружия и главное – обеспечило их 100% предоплатой. Единственным условием было – не включать прибыль в формирование цен, учитывая войну и непростую ситуацию в экономике. Соответствующее постановление Кабмина действовало с марта 2022 по июль 2023 года.

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"В июле государство сказало: спасибо, Украина выстояла, возвращаем вам возможность получать доходы. Но производители решили, что этого мало и потребовали, чтобы им задним числом компенсировали все 6 миллиардов, начисленных незаконно. Когда же аудиторы увидели в этом нарушение, ссылаясь на постановление Кабмина №335, начались разговоры об "измене". Но на самом деле причина всех информационных атак на Государственную аудиторскую службу понятна – она перекрыла дыхание оборонной мафии", – объясняет Курпас.

Он отметил, что Украина должна показать международным донорам прозрачность использования переданных ими средств. Поэтому информатака на службу, которая как раз и контролирует, как тратятся деньги партнеров, вредит интересам государства.

"Аудиторы нашли еще много интересного и в других сметах компаний, которые, по данным СМИ, связаны с Сергеем Пашинским. Они организовали масштабные схемы, позволявшие списывать миллионы гривен на вымышленные расходы: закладывали в цену своих изделий до 205% административных и до 577% общепроизводственных затрат", – отмечает эксперт.

В частности, речь идет о Житомирском бронетанковом заводе, НПК "Искра", "45 экспериментальный механический завод". А украинская компания "Бронетехника", получив 292 млн грн аванса за поставку 10 тыс. снарядов для гаубиц, полгода откладывала сроки, ссылаясь на пожар в цехе.

"Эти примеры и цифры во время войны выглядят странно. Потому что иллюстрируют, что оборонная мафия способна на патриотизм в единственном эквиваленте – денежном. Поэтому нужно не поддаваться на ее шантаж, а жестко давать по рукам. В частности, и через Госаудитслужбу. Не зря в письме Белого дома о необходимости реформ в Украине идет речь в том числе об усилении функций ГАСУ. Доноры заинтересованы в том, чтобы мы выиграли войну, а не в том, чтобы "пашинские" зарабатывали на поставках оружия", – резюмирует эксперт