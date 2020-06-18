В столичных обменниках подешевела валюта: сколько стоит доллар

Доллар подешевел до 26,88 гривни, стоимость евро снизилась до 30,25 евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 18 июня, снизилась на 2 копейки - до 26,88 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро также снизилась - на 4 копейки, и составила 30,25 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,69 гривни за доллар, евро – 29,75 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 18 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,78 гривни/доллар, то есть гривня после однодневного укрепления ослабла к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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