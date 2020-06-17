Стоимость валюты в обменниках: курсы на сегодня
10:30, 17 июня 2020Финансы
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Доллар в киевских обменниках подорожал на 1 копейку, а евро подешевело - тоже на 1 копейку.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 17 июня, выросла на 1 копейку - до 26,90 гривни.
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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро при этом снизилась на 1 копейку и составила 30,29 гривни.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,61 гриввни за доллар, евро – 29,70 гривни за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 17 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,74 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного падения укрепилась к доллару на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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