Отмечается, что ситуация на валютном рынке в ближайшее время ожидается спокойной.

Ситуация на валютном рынке в Украине до 9 марта существенно не изменится. Колебания курса будут на уровне предыдущих недель, а ожидаемое увеличение учетной ставки может продлить период относительного "курсового спокойствия".

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что общая ситуация будет похожей на март 2024 года, кроме курсовых показателей.

По мнению банкира, курс доллара с 3 по 9 марта будет находиться в коридоре 41,6 - 42,2 гривни за доллар на межбанке и 41,6 - 42,3 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 9 марта будет стоить 4160 – 4230 гривни, а 1000 долларов в гривнях обойдется в 41600 – 42300 гривни.

Курс доллара в Украине - прогноз экспертов на март 2025

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов ранее сделал прогноз курса доллара на первый квартал 2025 года. По его мнению, курсовые показатели доллара и евро вряд ли выйдут из-под контроля.

Он указал, что в первые месяцы 2025 года не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42 - 42,8 гривни за доллар.

В свою очередь начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в марте 2025 года украинцам не стоит ожидать резких изменений в курсе валют.

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