Евросоюз продлит на год "крымский пакет" санкций против РФ - посол

Действие этих санкций истекает 23 июня 2020 года.

Европейский Союз продлит еще на один год запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий в микроблоге Twitter.

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"Единство и солидарность ЕС уничтожили отчаянные усилия России использовать COVID-19 для отмены санкций, введенных в отношении РФ за продолжающуюся агрессию против Украины.

"Крымский пакет" санкций будет продлен еще на один год. Благодарны нашим партнерам из ЕС за их непоколебимую поддержку Украины", - подчеркнул Точицкий.

Как сообщал УНИАН, 20 июня 2019 года лидеры Европейского Союза продлили до 23 июня 2020 года запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.

Санкции включают запрет на импорт продукции происхождением с Крыма в страны Евросоюза, а также запрет на инвестиции и капиталовложения в Крым. Это означает, что ни один европеец или зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или поставлять услуги.

Запрещается осуществление туристических услуг, в частности европейские круизные корабли не могут связываться со всеми крымскими портами, кроме чрезвычайных ситуаций.

Также запрещается: осуществлять экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям и применять эти товары и технологии на транспорте, в телекоммуникациях, в энергетическом секторе, в частности для исследования, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов; обеспечивать технической помощью, посредническими операциями, строителями и инженерными услугами, связанными с инфраструктурой в этих секторах.

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