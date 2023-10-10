Услуга предоставляется физическим лицам бесплатно.

Национальный банк вводит онлайн-сервис по предоставлению информации из собственного Кредитного реестра, с помощью которого граждане смогут получить информацию о своих кредитах в банках в размере от 100 минимальных заработных плат (сейчас – 617 тыс. грн).

Как сообщила пресс-служба регулятора, услуга предоставляется физическим лицам бесплатно. В Нацбанке объяснили, как будет работать новая услуга. Сервис доступен на странице официального интернет-представительства Национального банка Украины в формате 24/7.

"Для получения сервиса пользователь должен авторизоваться с помощью системы BankID НБУ, то есть иметь счет в одном из банков – участников системы. В ответ на онлайн-запрос пользователь получит актуальную на момент подачи запроса информацию из Кредитного реестра, в частности, о сумме задолженности и состоянии выполнения обязательств, а также наименование банка-кредитора и дату предоставления им информации в Кредитный реестр НБУ", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что отчет может быть сформирован и сохранен в файл в формате pdf. В кредитном реестре НБУ доступна информация о кредитах в банках Украины, в том числе находящихся в стадии ликвидации.

Для чего это нужно? Отчет из Кредитного реестра НБУ не является официальным документом, в то же время эта информация позволяет контролировать свои финансы и при необходимости уточнять данные, обратившись в банк-кредитор, отмечает регулятор. Участники Кредитного реестра НБУ - банки и Фонд гарантирования вкладов физических лиц – обновляют информацию ежемесячно по состоянию на первое число.

Кредиты в Украине

Национальный банк в 2018 году создал централизованный кредитный реестр, в котором содержится информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более ста минимальных заработных плат перед одним банком.

В мае 2020 года стало известно о том, что НБУ намерен открыть удаленный доступ к Кредитному реестру. Данный проект был опубликован на сайте НБУ и открыт для обсуждения.

Национальный банк Украины планировал предоставить удаленный доступ к своему кредитному реестру, что позволило бы заявителям - населению и юридическим лицам удобнее и быстрее получать соответствующую информацию в условиях карантина.

Ранее УНИАН писал, как отказаться от взаимодействия с коллекторами, если вы не брали кредит и не являетесь поручителем. Для начала следует проверить в бюро кредитных историй, нет ли у вас долгов.

Вас также могут заинтересовать новости: