Гетманцев обвинил главу Минфина в срыве реформы таможни

Глава финансового комитета Верховной Рады сообщил о процветании схем на таможне и многочисленных фактах коррупции.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики, народный депутат Даниил Гетманцев заявил о срыве реформы таможни по вине министра финансов Украины Сергея Марченко.

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"Очевидно, что министр финансов не оправдал доверие, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после увольнения М. Нефёдова. Схемы процветают. Реформа сорвана. Ситуация ухудшилась...", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в рамках уголовных производств Национальная полиция совместно с Государственным бюро расследований и Офисом генерального прокурора Украины задокументировала преступную деятельность сотрудников Одесской таможни Гостаможслужбы Украины, которая состояла в получении неправомерной выгоды от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление.

Депутат написал, что 13 марта 2020 года был зафиксирован факт требования и получения неправомерной выгоды в размере 1 тыс. долл. начальником таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни Осипчуком. 12 мая, по словам Гетманцева, был зафиксирован факт требования и получения неправомерной выгоды в размере 200 долл. заместителем начальника отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса" Залепой за оформление груза с одеждой.

Также Гетманцев сообщил о зафиксированном 10 июля факте требования и получения неправомерной выгоды в размере 500 долларов исполняющим обязанности начальника таможенного поста "Одесса" Лиманским за оформление контейнера с игрушками.

"16 июля 2020 совместными действиями правоохранительных органов вышеупомянутые фигуранты были задержаны с поличным после получения очередной неправомерной выгоды за содействия в решении вопросов, находящихся в их компетенции", - написал Гетманцев.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Справка УНИАН. Правительство в декабре 2018 года приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Государственная налоговая служба официально заработала в Украине с августа прошлого года, а таможенная служба - с декабря.

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