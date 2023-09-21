В Федерации работодателей Украины уверены, что восстановление свободного судоходства в Черном море имеют ключевое значение для Украины и ее экономического роста.

Полная разблокировка черноморских портов Украины для всех видов грузов даст Украине рост ВВП на 15%, 200 миллиардов гривень дополнительных налоговых поступлений в год и более 25 миллиардов долларов дополнительной валютной выручки ежегодно.

Такие данные опубликовали в Федерации работодателей Украины (ФРУ), уточнив: цифры были пересмотрены после того, как остановился экспорт зерновых грузов через порты.

Недавно ФРУ направила письма-обращения к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, президенту Европейской комиссии, государственному секретарю Соединенных Штатов Америки, министрам торговли и министрам обороны США, Великобритании, Турции, а также полномочным послам соответствующих стран и Европейского Союза.

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В сообщении сказано: полная разблокировка портов и восстановление свободного судоходства в Черном море имеют ключевое значение для Украины и ее экономического роста, и будет способствовать усилению безопасности в регионе.

Ранее руководитель Центра политического анализа Владимир Головко заявил, что разблокирование портов для всех видов продукции даст Украине значительную сумму, которая необходима бюджету для финансирования ВСУ и обороны, ведь западные партнеры не дают нам средства на войну.

В то же время президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что возобновление работы портов и обеспечение экспорта всех видов продукции позволит Украине увеличить на треть объем нынешних поступлений в бюджет.