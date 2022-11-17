Принятие законопроекта (№ 7492) в целом поддержали 313 народных депутатов.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Верховная Рада расширила список налоговых льгот для волонтеров.

Как сообщил член фракции Голос Ярослав Железняк, принятие законопроекта (№ 7492) в целом поддержали 313 народных депутатов.

Закон предполагает, что после занесения лица в Реестр волонтеров с учетом полномасштабной вооруженной агрессии РФ освобождение от налогообложения (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора) распространяется не только на будущие периоды и предыдущий отчетный год, но и на срок с начала текущего отчетного года до момента внесения лица в Реестр волонтеров. Эта норма действует до конца 2022 года.

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Налоговые льготы для волонтеров в Украине действуют с 2014 года. Однако ранее предполагалось, что льгота будет действовать только после внесения волонтера в реестр. Таким образом, люди, которые начали собирать средства сразу после начала полномасштабной войны и еще не успели тогда зарегистрироваться — должны были уплатить с них налоги.

Война в Украине и ситуация с налогами:

18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

8 ноября 2022 года Кабинет министров Украины утвердил постановление, согласно которому важные для прохождения отопительного сезона товары будут освобождены от ввозной пошлины. В частности, от ввозной пошлины освободят генераторы и аккумуляторы.

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