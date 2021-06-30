Законопроект предусматривает постепенное увеличение предельного размера возмещения средств по вкладам.

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о присоединении государственного "Ощадбанка" к Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц» (№ 5542-1) в первом чтении проголосовали 235 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке, законопроект определяет правовую основу для приобретения "Ощадбанком" участия в системе гарантирования вкладов физических лиц и соответствующие положения, разработанные с целью обеспечить плавность переходного периода банка.

Также законопроект предусматривает регулирование таких вопросов, как введение положений о порядке проведения стресс-тестирования системы гарантирования вкладов физлиц; совершенствование механизмов предоставления Фонду кредитной поддержки со стороны Национального банка Украины и государства.

Кроме того, он предусматривает совершенствование процедуры установления предельного размера возмещения средств по вкладам, а также постепенное увеличение суммы предельного размера возмещения средств по вкладам с 400 до 600 тыс. грн (в течение определенного периода) в случае обеспечения финансовой устойчивости Фонда гарантирования.

Реформирование банковского сектора

Согласно утвержденной правительством в 2015 году стратегии реформирования государственного банковского сектора, Минфин анонсировал поэтапный выход из капитала госбанков: приватизацию двух крупнейших финучреждений - "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

Национальная экономическая стратегия до 2030 года, утвержденная правительством, предполагает уменьшение доли госбанков в банковской системе Украины до 25%.

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Автор: Екатерина Жирий