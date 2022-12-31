Граждане Украины в дальнейшем остаются приоритетными в трудоустройстве для польских работодателей.

Несмотря на прогнозируемое определенное замедление польской экономики, работники из Украины потребуются в Польше и в следующем году.

По данным ZUS Польши (Управление социального страхования), в октябре количество иностранных работников, которые платят страховые взносы, достигло рекордных 1,1 млн человек, что на 21% больше, чем в январе. Большинство из них - граждане Украины.

В то же время замедление рынка труда существенно не влияет на безработицу в Польше, которая остается в 2022 году самой низкой за последние годы и с сентября держится на уровне 5,1%. Поэтому спрос на иностранных работников сохранится, а граждане Украины в дальнейшем остаются приоритетными в трудоустройстве для польских работодателей – утверждают эксперты миграционной платформы EWL.

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Количество вакансий для работников из-за рубежа в первом квартале нового года будет отличаться в зависимости от отрасли польской экономики. В целом в январе из-за низкого сезона производства и праздника на польских предприятиях меньше простой физической работы. Кроме того, в этом году предприниматели сталкиваются с постоянным ростом операционных затрат, вызванных инфляцией, повышением цен и подорожанием энергоносителей, а также ростом минимальной заработной платы в Польше, которые имеют большое влияние на возможности трудоустройства новых работников.

Зато несмотря на это ожидается увеличение количества вакансий в ведущих отраслях, где трудоустраиваются граждане Украины, в том числе беженцы - сфере товаров массового потребления (продуктов питания, средств гигиены и т. п) и сфере логистики.

Для граждан Украины - тех, кто сейчас в Польше ищет работу или планирует приехать в январе - есть вакансии на складах логистике и электронной коммерции. В основном это работа связанная с комплектацией и упаковкой заказов. Именно в этих отраслях возможно увеличение количества вакансий с нового года, поскольку все еще не хватает работников на местном рынке.

По данным GUS (Главного статистического управления Польши), нехватка работников, особенно квалифицированных, все еще является препятствием для работы многих компаний. В ноябре на это указали почти четыре из десяти работодателей строительной отрасли, а среди крупных компаний – почти половина (48,3%).

38% транспортных и логистических компаний жалуются на дефицит квалифицированных работников, который усилился с отъездом украинских мужчин. Правда, часть из них заменили беженцы из Украины, но это не решило всех проблем таких предприятий. Дефицит работников из-за оттока украинских мужчин также сдерживает деятельность каждого третьего предприятия перерабатывающей отрасли. В деревообрабатывающей и металлургической промышленности более половины работодателей жалуются на это препятствие.

Поэтому в следующем году в Польше снова будут испытывать дефицит работников на сугубо "мужских вакансиях", - убеждают эксперты EWL.

Украинские беженцы в Польше: детали

С начала войны в Украине статус временной защиты в Польше получили более 1,5 млн украинских беженцев. Согласно данным Министерства по делам семьи и социальной политики Польши, в декабре легально трудоустроено более 766 тыс. лиц. Это почти в 10 раз больше, чем в апреле этого года.

В Польше изменили правила проживания для беженцев. С марта 2023 года их пребывание в коллективных учреждениях размещения станет платным.