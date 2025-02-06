Без надлежащей поддержки дронов и радиоэлектронной борьбы пехотное подразделение выживет всего несколько часов на поле боя, отметил майор.

В Украине ведется электромагнитная маневренная война, отметил научный сотрудник аналитического центра RUSI Томас Уитингтон, передает The Economist.

"Как сухопутные войска всегда перемещаются, чтобы найти возвышенность или ключевой перекресток, так и электронные тоже", - заявил эксперт, сообщив, что сейчас над технологиями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Украине работают не менее 200 компаний.

Отмечается, что война волн стала решающим фактором. При этом непрерывное и интенсивное состязание между боеприпасами и глушителями приводит к быстрым изменениям, поскольку каждая сторона пытается найти, контролировать, занять и атаковать все более редкие пробелы в спектре, через которые могут проходить сигналы.

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Как пишет журнал, это постоянно развивающаяся технологическая гонка вооружений с высокими ставками. По словам офицера специализированного технологического подразделения Министерства обороны Украины, майора Дмитрия Толстолужского, каждые 8-12 недель происходят серьезные изменения в практике РЭБ или беспилотников.

"Без надлежащей поддержки дронов и радиоэлектронной борьбы пехотное подразделение выживет всего несколько часов на поле боя", - сказал он.

Напоминается, что Россия начала свое тотальное вторжение с колоссальными преимуществами. Это была мировая сверхдержава РЭБ. Затем, в 2023 году, произошла революция беспилотников. И со временем Украина начала добиваться прогресса в расширении собственных возможностей РЭБ, а местные производители наращивали производство систем траншейного уровня. Теперь, как указывается в статье, Украина имеет преимущество в области РЭБ.

"Они, безусловно, быстрее русских", - оценил Уитингтон.

Генеральный директор украинской специализирующейся на РЭБ компании Kvertus Ярослав Филимонов подчеркнул, что ежемесячное производство выросло со 100 устройств в начале 2022 года до 1000 к 2023 году, а сейчас достигло 5000.

Война также сделала украинских производителей быстрее многих западных конкурентов. Сообщается, что Филимонов посетил 15 военных выставок по всему миру в прошлом году, и технологии РЭБ, которые он увидел, были не только дороже, но и устарели.

"Эти технологии где-то в 2021 году. Все, что они производят, на данный момент бесполезно на передовой", - заявил он.

Акцентируется, что поскольку глушители становятся все более многочисленными и более сложными, поиск помехоустойчивых беспилотников становится все более насущным. И обе стороны экспериментируют с более умными методами.

Филимонов описал два продукта - Azimuth и Mirage - первый улавливает сигналы в радиусе 25 км и передает их второму, который использует программное обеспечение для генерации волновых форм на нужной частоте. Теоретически это освобождает от необходимости носить с собой несколько разных глушителей. Но обе стороны могут вносить разрушительные изменения.

"Это область науки, где все может быть перевернуто в кратчайшие сроки", - сказал начальник подразделения РЭБ в 54-й бригаде ВСУ, подполковник Александр Коробка.

Например, топовые российские беспилотники уже эволюционировали, включив резервные системы пилотирования. Они могут переключиться со стандартного GPS на спутниковые или инерциальные навигационные системы, которые используют гироскопы и акселерометры для определения реального положения беспилотника. Они также могут использовать искусственный интеллект (ИИ) или связь с маяками на земле для перемещения беспилотников к цели или обратно на базу.

"В таком случае полная защита от РЭБ практически невозможна", - объяснил подполковник.

Среди новейших проблем специалисты называют автоматизацию последней мили и оптоволоконные беспилотники.

В Украине создают мощный проект РЭБ и РЭР "Атлас"

Напомним, ранее УНИАН писал, что украинская компания-производитель систем РЭР и РЭБ Kvertus реализует амбициозный проект "Атлас", цель которого - создание масштабной системы защиты от БПЛА военных на передовой, а также в близкой к линии фронта зоне протяженностью более чем 1300 километров.

Отмечается, что в данную систему будут интегрированы ранние разработки компании, которые уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя.

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