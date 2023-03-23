Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,80 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 20 копеек – до 38,30 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 20 копеек – до 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,80 грн/долл., евро – 39,90 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 38,85 грн.

Курс во время войны

Практически сразу после российского вторжения в Украину Национальный банк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Позже, в июле 2022 года Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25%.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что доллар будет двигаться вниз 2-3 недели и сейчас можно говорить о диапазоне 38-38,5 грн/долл.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозировала, что в конце марта курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 38,3 - 39,1 грн/долл.

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