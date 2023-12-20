НБУ установил официальный курс валют на 21 декабря.

Национальный банк Украины на четверг, 21 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,55 грн/долл., то есть гривна ослабла на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данными на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 41,07 грн/евро, то есть гривна ослабла на 15 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,62/37,64 грн/долл., евро - 41,20/41,21 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне у "ПриватБанка" сегодня, 20 декабря, подорожал на 10 копеек – до 37,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 35 копеек и составляет 41,35 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 20 декабря, подорожал на 11 копеек – до 37,82 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,35 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,60 грн за евро.

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