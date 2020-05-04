В мае украинцы получат проиндексированные пенсии: детали

Средний размер повышения составил почти 260 грн.

Пенсионный фонд Украины провел индексацию пенсий, и в мае пенсионеры получат автоматически повышенные выплаты, сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Сообщается, что пенсии пересчитаны с применением коэффициента роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсий, в размере 1,11. При этом, согласно решению правительства, размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 гривень.

Также учтено, что размер пенсионных выплат для получателей пенсий, назначенных согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которые получили необходимый страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), не может быть ниже 2100 гривень.

В ПФУ отметили, что перерасчет проведен автоматически (без личных обращений), и размер пенсий повышен 8,36 млн человек. Средний размер повышения составил 259,41 грн. При этом повышение в размере 100 грн получат 45% пенсионеров, от 100 до 400 грн – почти 38%. Для 6,1% пенсионеров повышение составит от 400 до 500 грн, для 5,6% - от 500 до 700 грн, для остальных повышение составит 700 грн и выше.

«Выплата проиндексированных пенсий будет проводиться с 4 мая 2020 года в установленные пенсионерам даты выплат путем зачисления на счета в банках или через АО «Укрпочта», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, решением правительства с апреля 2020 года была введена ежемесячная выплата в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн.

Также в апреле была проведена выплата одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн для 10 млн пенсионеров, получающих пенсию менее 5 тыс. грн, а также 600 тыс. лиц, получающих социальную помощь от государства.