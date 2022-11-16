В ближайшее время будет восстановлена выплата пенсий и социальной помощи.

Сегодня, 16 ноября 2022 года, государственный Ощадбанк возобновляет работу в освобожденном Херсоне.

Об этом сообщили в пресс-службе Ощадбанка, отметив при этом, что в ближайшее время будет восстановлена выплат пенсий и социальной помощи.

"В кратчайшие сроки команда банка провела необходимые работы для восстановления работы в деоккупированном городе. Установлен генератор для обеспечения электроэнергией, другое оборудование для поддержания нужных коммуникаций. В отделении возобновил работу банкомат", - заявил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Наумов также отметил, что в ближайшее время Ощадбанк намерен восстановить выплаты пенсий и соцпомощи.

"Херсонцы в течение последних месяцев пережили настоящий ужас оккупации, и мы хотим, чтобы в город как можно быстрее вернулась нормальная жизнь. Для нас очень важно оперативно восстановить выплату пенсий, социальной помощи и предоставления других банковских услуг на территории Херсонщины", - заявил председатель правления Ощадбанка.

Ситуация в Херсонской области:

11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

В тот же день, 11 ноября, стало известно, что "Укрпочта" выпускает памятную почтовую марку "Херсон - это Украина!". 14 ноября "Укрпочта" приостановила предзаказ марки из-за полной распродажи квоты, рассчитанной для предварительного заказа - а это почти 40% от тиража.

12 ноября в офисе президента сообщили, что в Херсоне и области уже работают главы областной, районной и городской военных администрации, а также сотрудники местных полиции и Службы безопасности Украины.

13 ноября в оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что с начала недели на правом берегу Днепра деоккупированы 179 населенных пунктов, в том числе города Херсон и Снигиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

15 ноября 2022 года "Укрпочта" начала выплаты пенсий в Херсоне.

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