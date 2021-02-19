По мнению истца, получение улучшенных условий исключительно на платной основе является дискриминацией по имущественному положению и противоречит действующему национальному и международному законодательству.

Канцелярия Окружного административного суда Киева зарегистрировала иск уполномоченного Верховной Рады по правам человека к Министерству юстиции, которым обжалуется введение платных услуг по предоставлению улучшенных бытовых условий в СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Читайте такжеВ Минюсте рассказали, сколько прибыли приносят платные камеры в СИЗО

Истец просит суд признать противоправным приказ Минюста, которым был введен экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в следственных изоляторах.

В частности, речь идет об обжаловании приказа Министерства юстиции Украины от 6 мая 2020 года 20 «Об утверждении порядка проведения экспериментального проекта о платных услугах по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины» (с изменениями, внесенными 20 и 27 июля 2020 года).

Среди других требований иска - обязать ответчика исключить из Единого государственного реестра нормативно-правовых актов Украины указанный приказ.

По мнению истца, получение введенных Минюстом улучшенных условий исключительно на платной основе является дискриминацией по имущественному положению и противоречит действующему национальному и международному законодательству.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Реформа СИЗО: что известно

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабинета министров №305 от 22 апреля 2020 года введен экспериментальный проект о платных услугах по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины.

По состоянию на 26 января, по данным Минюста, платные камеры в СИЗО принесли прибыль в более 2,2 млн грн. В ведомстве отметили, что все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта, будут направлены на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая