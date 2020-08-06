Минюст назвал сумму, которую уже заплатили за пользование улучшенными камерами в СИЗО

Самые крупные суммы были уплачены в Киеве, Полтаве и Запорожье.

За пользование камерами с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах уже уплачено более 454 тыс. грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции. Отмечается, что состоянию на 5 августа этой услугой воспользовались в 13 следственных изоляторах в Украине.

Самые крупные суммы были уплачены за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора, Полтавского учреждения исполнения наказаний и Запорожского следственного изолятора. Эти три учреждения вместе получили более 365 тыс. грн.

Меньше всего средств получили в Вольнянском учреждении исполнения наказаний - 3,3 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабинета министров №305 от 22 апреля 2020 года начат экспериментальный проект по предоставлению платной услуги - улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины.

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