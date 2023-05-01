Акции банка упали почти на 50%, наблюдается рекордный отток депозитов на сумму около 100 млрд. долл.

Рыночная стоимость одного из крупнейших банков США First Republic упала до минимума в $557 млн по сравнению с пиком в $40 млрд в ноябре 2021 года.

Как сообщает Reuters, акции банка упали почти на 50%. Наблюдается рекордный отток депозитов на сумму около 100 млрд. долл., на фоне которого регуляторы пытаются срочно найти нового владельца для First Republic Bank.

Как говорится в материале, американские регуляторы пытаются заключить срочную сделку о продаже First Republic Bank, который поглощает JPMorgan Chase Bank.

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Заявки на участие в торгах подали примерно шесть банков, в том числе Citizens Financial Group, PNC Financial Services Group и JPMorgan Chase.

Отмечается, что кредиторы будут участвовать в торгах на все депозиты First Republic Bank, значительную часть его активов и некоторые из его обязательств.

First Republic входил в двадцатку крупнейших банков США. По состоянию на 13 апреля общие активы базирующегося в Сан-Франциско банка составляли $229 млрд., депозиты – $104 млрд.

Банкротство американских банков

First Republic стал третьим крупным американским банком, обанкротившимся за последние два месяца, после Silicon Valley и Signature.

11 марта 2023 года Калифорнийский регулятор объявил банкротом Silicon Valley Bank (SVB), являющийся одним из крупнейших банков США.

Банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank. Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года. На конец 2022 года не были застрахованы 89% депозитов — около $175 млрд. О депозитах на сотни миллионов долларов в SVB заявили такие компании как производитель видеоигр Roblox Corp и производитель сетевых медиаплееров Roku Inc. Акции последней упали на 10% после того, как стало известно, что большая часть вложений не застрахована.

SVB передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала будет направлен на компенсации вкладчикам и на погашение задолженности перед кредиторами.

13 марта 2023 года в США закрылся второй крупный банк за неделю. Государственные регулирующие органы США закрыли нью-йоркский банк Signature Bank, который пользовался популярностью среди владельцев криптовалюты.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) взяла под свой контроль Signature, активы которого составляли 110,36 млрд долларов, а депозиты — 88,59 млрд долларов на конец прошлого года.

Signature был коммерческим банком с офисами в Нью-Йорке, Коннектикуте, Калифорнии, Неваде и Северной Каролине. Он имел девять бизнес-направлений, среди которых – коммерческая недвижимость и банковское обслуживание цифровых активов. Банк пользовался спросом среди владельцев криптовалюты. По состоянию на сентябрь 2022 года почти четверть его депозитов приходилась на криптовалютный сектор. В декабре банк объявил, что сократит свои депозиты, связанные с криптовалютой, на 8 миллиардов долларов.

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