Продовольственная инфляция ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью.

В октябре потребительская инфляция ускорилась (до 9,7% в годовом измерении) и превысила траекторию прогноза НБУ. По оценкам регулятора, рост цен продолжался и в ноябре. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

"Так, продовольственная инфляция выросла вследствие более существенного, чем ожидалось, влияния неблагоприятных погодных условий на сельскохозяйственные культуры. Несколько быстрее, чем ожидалось, росли и административная инфляция и цены на топливо", - говорится в документе.

Фундаментальное инфляционное давление также усилилось в октябре. Отмечается, что базовая инфляция выросла вследствие быстрого подорожания обработанных продуктов питания под влиянием большей стоимости сырья, дальнейшего роста расходов бизнеса на электроэнергию и оплату труда, а также эффектов переноса девальвации в предыдущие периоды на цены.

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Что касается цен на продукты, то в НБУ отметили, что в октябре продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, прежде всего ряда овощей и фруктов.

"Цены на непродовольственные товары также ускорили рост, прежде всего под влиянием курсового фактора в предыдущие периоды. Это, вероятно, повлияло и на замедление снижения цен на одежду и обувь. Несколько быстрее росли цены на услуги, в частности по здравоохранению, связи и личного ухода из-за роста производственных затрат", - сообщили в Нацбанке.

При этом в октябре замедлился рост цен на топливо. Предложение на рынке топлива и в дальнейшем оставалось значительным, несмотря на непродолжительное подорожание сырья в первой половине октября.

Зато стремительно дорожали алкогольные и табачные изделия, в том числе под влиянием ослабления обменного курса гривни в предыдущие периоды и борьбы с теневой продукцией. Ускорился и рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на сыр в Украине постоянно растут. Производители сетуют на постоянное подорожание молочного сырья. По данным издания Infagro, большая часть производителей планируют с 1 декабря увеличить цену на сыры сразу на 10%. При этом торговые сети неохотно идут на уступки.

На прошлой неделе в Украине выросли цены на помидоры. Причиной повышения стоимости стало сезонное снижение предложения местного томата в тепличных комбинатах. Так, по данным аналитиков EastFruit, помидоры поступали в продажу по 80-90 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем в конце позапрошлой рабочей недели.

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