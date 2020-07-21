В сентябре парламент рассмотрит инициативу о налоговой амнистии - Корниенко

Продолжается дискуссия относительно налога на выведенный капитал

В сентябре Верховная Рада может рассмотреть инициативу о налоговой амнистии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал председатель политической партии "Слуга народа", первый заместитель руководителя фракции "СН" Александр Корниенко.

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Когда и в какой форме

"Планируется налоговая амнистия, о которой мы давно говорили. Форма согласовывается. В сентябре будем принимать первое чтение (речь идет о принятии законопроекта в первом чтении – УНИАН)", - сказал депутат.

Выведенный капитал

Корниенко также отметил, что продолжается дискуссия относительно налога на выведенный капитал. По его словам, необходимо определиться относительно необходимости принятия такого решения, и если это будет поддержано, то каким образом его вводить.

Он напомнил, что есть инициатива относительно специального режима налогообложения для культурных индустрий, и добавил, что, возможно, парламент рассмотрит подобные инициативы, которые могут распространяться на другие отрасли.

Законопроект для инвесторов

Также он напомнил, что в ВР зарегистрирован законопроект об индустриальных парках и его принятие даст возможность инвесторам заходить в Украину.

Кроме того, Корниенко отметил, что осенью парламент планирует принять закон об "инвестиционных нянях" и ряд законов, касающихся земельной реформы.

Также депутат отметил, что поступления, которые будут благодаря принятому решению, необходимо направлять и в развитие – в частности, на проект "Большая стройка", а также на реконструкцию культурных объектов, объектов социальной сферы – школ, детских садов.

На следующей сессии, по словам Корниенко, также планируется рассмотреть инициативу президента Владимира Зеленского относительно повышения минимальной заработной платы, что позволит повысить социальные выплаты для всех категорий населения.

Амнистия капиталов - как развивались события

Амнистия капиталов была одним из обещаний новой власти. 20 мая президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что закон об амнистии капиталов готов, отметив, что необходимо "перевернуть эту страницу истории, чтобы все граждане хотели быть налогоплательщиками".

Закон об особенностях применения специального декларирования за нарушение физическими лицами налогового и другого законодательства (об амнистии капиталов) необходимо принять текущего года и ввести в действие с 1 января 2021 года. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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