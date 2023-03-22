Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,30 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 10 копеек – до 38,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 7 копеек и составляет 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,30 грн за долл., евро - 40,53 грн за евро.

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Курс во время войны

После вторжения России в Украину, уже с 21 мая 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что курс доллара в Украине в ближайшие несколько недель будет находиться на нынешнем уровне.

Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной прогнозирует, что курс продажи доллара будет находиться в коридоре 38,25-39,00 грн/долл.

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