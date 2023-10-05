Ликвидирован банк, который признали неплатежеспособным.

НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Украинский строительно-инвестиционный банк" после признания его неплатежеспособным в сентябре.

Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, регулятор принял это решение, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Также в Нацбанке напомнили, что 7 сентября "Укрстройинвестбанк" решением правления НБУ был отнесен к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком требования по устранению нарушений банковского законодательства Украины, нормативно-правовых актов Национального банка Украины в течение определенного срока после отнесения банка к категории проблемных.

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Ликвидация банков в Украине

В августе этого года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию у банка "Конкорд" и ликвидировать его, в частности, из-за систематических нарушений банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В феврале 2023 года НБУ отнес "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства после отнесения его к категории проблемных.

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