Михаил Федоров рассказал, сколько правил аферисты должны нарушить, прежде чем оформят кредит через государственный портал.

С мобильным приложением "Дия" связано очень мало мошенничеств с кредитами, поскольку непосредственно через него очень трудно оформить займ в банке.

Об этом в интервью заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, полная версия которого уже доступна на сайте УНИАН.

По его словам из более 500 обращений относительно мошенничеств по кредитам, поступивших в полицию с начала года, лишь в одном речь шла о "Дии" - причастную мошенницу уже поместили под домашний арест.

"Как это происходит, конкретный пример. Есть мошенник, который, зная паспортные данные и номер телефона своей жертвы, взламывает ее почту, находит на почте копии документов, например, паспорта, делает дубль sim-карты, с помощью недобросовестных сотрудников банка открывает счет, после чего авторизуется в "Дии" через BankID. После этого мошенник идет в финансовое учреждение, которое нарушило условия идентификации, и получает средства. То есть в этом звене было нарушено много правил, и "Дия" тут ни при чем", - пояснил Федоров.

Читайте такжеВ Украине анонсировали новые сервисы для ветеранов в "Дие": что известноОн добавил, что в "Дии" напрямую невозможно взять кредит, поскольку в сервисе отключены все финансовые учреждения, выдающие "быстрые деньги". А сейчас тестируется сервис, с помощью которого пользователь каждый раз будет получать уведомление о проверке его кредитной истории, без чего не выдаются кредиты. Благодаря этому можно будет вовремя остановить процесс выдачи кредита мошенникам.

"И еще мы сейчас тестируем дополнительный этап идентификации. Когда ты авторизуешься через BankID и генерируешь электронную подпись, Мы хотим добавить функцию, при которой надо будет приложить к телефону ID-карту или загранпаспорт, чтобы считался NFC. Таким образом, невозможно будет провести любую сенситивную операцию, если вы не пройдете три этапа: не "подпишете" лицом, не приложите физический паспорт к телефону и не зайдете через BankID. Я не знаю, как возможно подделать все эти три фактора", - добавил Михаил Федоров.

Ранее УНИАН сообщал, что с ноября на портале "Дия" станут доступны три новых социальных услуги - получение субсидий, назначение пенсий и услуги для внутренне перемещенных лиц.

Автор: Станислав Кожемякин