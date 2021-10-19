"Мошенники могут оформить кредит на кого угодно": Как обезопасить себя от киберпреступников

С развитием технологий стать жертвой мошенников стало не сложнее, а проще. УНИАН пообщался с людьми, на которых "с неба свалился" долг с пятью нулями, узнал, насколько строго злоумышленников наказывают в суде и в который раз напомнил, как можно себя обезопасить.

По словам экспертов по безопасности, в Украине становится все больше жертв преступников, которые получают кредиты по украденным личным данным. С одной стороны, украинцы проявляют необъяснимую доверчивость, выбалтывая злоумышленникам всю информацию о своих счетах. Выученное в детстве правило: "не доверять незнакомцам", почему-то не работает в онлайн. С другой стороны, киберпреступники придумывают все новые и новые уловки. Практика показывает, что жертвой, которая "наберет" кредитов на сотни тысяч гривен, может стать любой, а суметь доказать, что это проделки мошенников – задача для избранных.

Чертова дюжина кредитов

Александр Голиней из Запорожья пытается через суд доказать, что не брал чертову джину кредитов весной этого года.

"В конце весны мне начали звонить коллекторы, требовали вернуть долги. Я сперва не понимал, что происходит, заблокировал около ста телефонных номеров. Потом начали приходить письма о кредитах, о которых я ничего не знал. В итоге я зарегистрировался в "Украинском бюро кредитных историй" и обнаружил заключенные от моего имени договора с компаниями, занимающимися быстрыми кредитами", - рассказал Александр УНИАН.

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За несколько месяцев первоначальный "долг" оброс процентами и увеличился практически в два раза, сейчас он составляет около 300 тысяч гривен.

По словам Александра, мошенники сделали клон его номера мобильного, которым он пользовался семь лет назад, создали несколько мейлов и начали набирать кредиты. Сперва брали 500-1500 гривен, вернули в срок (видимо, создали "хорошую кредитную историю"), а дальше "в дело" пошли довольно крупные суммы – мошенники "одалживали" примерно по 10 тысяч у одной компании. Всего было 13 договоров…

Проблема в том, что в Украине сейчас крайне просто оформить кредит онлайн. Для этого зачастую достаточно лишь копии документов, паспортных данных. На ваш мобильный (мейл) приходит код, и это считается надежной защитой от мошенников. Но последние разработали массу способов, чтобы получать кредиты от чужого имени.

"От кражи личных данных никто не может быть застрахован. Баз с личными данными – немеряно. Кредит могут оформить на кого угодно, главное, чтобы был живой номер телефона, – рассказывает УНИАН член правления Ассоциации частных детективов Украины, собственник детективного агентства "Бюро Рысь" Руслан Болгов. – Представьте, вам звонит "служба мобильной связи", просит пройти анкетирование о качестве мобильной связи в вашем районе. Почему бы и нет? Люди готовы ответить, в том числе и на вопросы: "На какие номера вы совершали звонки?", "В каком районе вы живете?", "Сколько у вас мобильных операторов?", "Какие у них номера?". Или такая просьба: "Сейчас вам придет четырехзначный код, вы его нам продиктуете. Проверим, как работает связь в вашем районе". Вы диктуете, а это - пинкод для оформления кредита на ваше имя".

"Некоторые считают, что проще отдать "долг""

Александр Голиней, узнав о "своих" долгах, поспешил в полицию: "Я написал заявление, но следователи сперва не увидели состава преступления. Мне пришлось через суд добиваться того, чтобы началось расследование".

По его словам, даже суд не остановил коллекторов, они продолжают наседать, особенно страдают пожилые родители мужчины – коллекторы давят и на них.

Адвокат Кирилл Щербина, который защищает Александра, рассказал УНИАН, как приходится бороться: "Сложно поверить, что мой подзащитный, будучи сотрудником банка наберет столько кредитов с такими драконовскими условиями. Боремся. Невиновность Александра можно доказать, для этого надо узнать откуда, из какого города совершали звонки для оформления кредитов. Но этим должны заниматься правоохранители, это не может сделать адвокат".

Адвокат отмечает, что к нему обращались и другие люди, которые столкнулись с подобными проблемами. Увы, некоторые считают, что проще отдать "долг", чем добиться справедливости в суде.

При этом нельзя сказать, что мошенников, которые орудуют в Сети, не ловят. В Едином реестре судебных решений УНИАН нашел интересную историю о жителе Луцка, который придумал, казалось бы, безупречную схему. Юрист, специалист по взысканию задолженностей, создал сайт "брокерской компании", которая в течение дня якобы оказывала услуги по поиску инвестора, кредитного донора. Обещалась сумма кредита от 10 до 500 тысяч гривен без залога, поручителей, предоплат, страховок и справки об официальном трудоустройстве. Словом, мечта любого, кто хочет денег много и сразу.

Юрист-мошенник не воровал данные, он сделал ставку на тех, кто уже погряз в долгах. Жертвы выслушивали рассказы о том, что деньги практически на их карточке, но сперва нужно перечислить небольшую сумму, а потом еще сумму, и еще, и еще… Преступник живописал, как нужно оплатить расходы, чтобы скрыть непогашенную задолженность, придумывал "услугу конвертации средств", выманивал деньги на "сертификаты" психиатра и нарколога (якобы необходимых для получения им кредита).

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Или - оцените такой ход - после того, как взбешенные люди требовали вернуть деньги, звучало: "Необходимо ждать двадцать один день. Но можно оформить возврат как материальную помощь, за которую необходимо уплатить налоги и военный сбор в размере 2340 гривен".

В итоге, мошенник получил от одной жертвы, на которой уже висел долг в 70 тысяч гривен, еще 24 тысячи.

Видимо, расчет был на то, что вряд ли "вечный должник" пойдет в полицию писать заявление: "С меня взяли деньги за фальшивые справки и подделку данных".

Как бы там ни было, преступник оказался в суде, приговор – три года условно. Изъятые во время обыска айфоны и ноутбук ему вернули.

"Онлайн равен офлайну"

По словам экспертов, несмотря на все предупреждения, украинцы демонстрируют удивительную доверчивость.

"Даже журналисты, с которыми я общаюсь, которым объясняю, как действуют мошенники, становились жертвами, - рассказывает Руслан Болгов. – Огромное количество людей делятся с незнакомцами личными данными. Уловок – масса. Вам позвонят "из банка" и скажут: "Ваша карточка заблокирована" или "Давайте улучшим качество обслуживания. Вам надо пройти верификацию". Некоторые мошенники настолько наглые, что сначала спрашивают: "В каком банке вы обсуживаетесь?".

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В качестве "приманки" преступники используют заголовки для ссылок: "Получите возврат ПДВ", "Каждый украинец имеет право получить землю", "Вы можете получить компенсацию 17,5 тысяч гривен в связи с пандемией", "Вы выиграли машину (скидку)". Но оказывается, чтобы получить обещанную суму, надо пройти верификацию: почта, телефон и т.д. Все, чтобы дать преступнику нужные ему данные о вас.

Их, к слову, по-прежнему можно получить и старым офлайновым способом.

"Паспорт в залог нельзя оставлять никому! Есть такая совдеповская привычка - отдавать его, когда берете в залог лодку, велосипед и пр. Но в паспорте, для особо одаренных, написано, что его не дают в чужие руки! Если хотите оставить копию, скажем, при оформлении кредита, пишите в любом фоторедакторе, как водяной знак: "Документ для компании "Рога и Копыта". Не для кредита". Если оформляете кредит в магазине, пишите на копии: "С оригиналом верно" так, чтобы надпись заходила на документы. Это ваше полное право. Если потом эти документы где-то всплывут, вы сможете показать на эту надпись и сказать: "Я давал копию такой-то компании"", - говорит Руслан Болгов.

Или другие примеры: "Представьте, подходит к вам на улице человек и предлагает заполнить анкету. Кто согласится? Но это делают на непонятном сайте. Вы же не запускаете домой всех, кто постучал в дверь? Зачем же добавлять в друзья всех, кого ни попадя. Мы на улице не общаемся с незнакомцами, но отвечаем им в личке".

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"Переносите правила безопасности на улице - в онлайн, и все становится на свои места. И помните: не участвовали в акции – не могли ничего выиграть. Не проводили транзакции – с вас не могли ничего снять (сомневаетесь – позвоните в банк), - советует Руслан Болгов. - У меня везде стоит двухэтапная аутентификация, двойная защита. Поставлен запрет на получение кредита без моего ведома, запрет на перевыпуск моей карточки. Есть мониторинг на YouControl, я сразу могу узнать, что появился долг, что-то изменилось. У меня стоит маячок на "Украинском бюро кредитных историй". Если кто-то захочет проверить мою кредитную историю (это делается при оформлении кредита), я об этом узнаю. Обмануть меня, получить что-то от моего имени – практически нереально. Я подстраховался заранее, чего и другим советую. Я не призываю к паранойе, но нужно знать элементарные меры киберзащиты. Надо понимать, в каком веке мы живем".

Если же вы все же стали жертвой мошенников, немедленно блокируйте свою карточку, пишите заявление о том, что номер телефона утерян, "отвязывайте" его от всех мессенджеров. Не тяните с заявлением в полицию. Если вы этого не сделали, а кто-то оформил на вас кредит, то после слов: "Я потерял паспорт", прозвучит: "А почему вы не написали заявление? Очень удачно потерять паспорт сразу после того, как вы взяли кредит".

Последнее ключевое правило: безопасность - наша личная зона ответственности. Поэтому тут дело не столько за полицией, сколько за каждым украинцем.

Влад Абрамов

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