В частности, на закупку вакцин было потрачено 9,3 миллиарда гривен.

Украина за шесть месяцев текущего года потратила более 26 млрд грн на борьбу с распространением COVID-19, что составляет около 70% от запланированного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В частности, оплата медучреждениям услуг стационара и вакцинация населения стоили 9,8 млрд грн. На закупку вакцин выделено 9,3 млрд грн, на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 – 1,8 млрд грн.

Также больницы получили 600 млн грн субвенций на закупку кислорода.

Читайте такжеКто из украинцев может рассчитывать на пенсию в 10 тысяч гривень: формула расчетаКроме того, с начала года из бюджета направлено 2,9 млрд грн на социальную поддержку населения в условиях карантина. Пособие по безработице стоила Украине 1,1 млрд грн - на выплаты пособия по безработице.

В Минфине добавили, что в целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн. В мае премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в бюджете выделено достаточно средств для закупки вакцин от COVID-19.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Франции настаивают не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19.

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Автор: Богдан Слуцкий