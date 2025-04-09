Министерство экономики Украины в ближайшее время введет нулевую квоту на экспорт металлолома из страны и вернет лицензирование ломозаготовителей на фоне существенного увеличения экспорта и дефицита лома на внутреннем рынке, говорится в статье UAprom.

"Мы видим, что очень существенно растет экспорт металлолома из Украины. Учитывая текущую ситуацию с безопасностью в отечественной металлургии, лом нам важен здесь, внутри. Это в наших интересах ограничить экспорт этого сырья в целом. То есть, Минэкономики может административно ввести на какое-то время экспортную квоту "0", чтобы остановить экспорт, а также ввести ежегодное лицензирование экспорта лома", - отметил Тарас Качка, заместитель министра экономики - торговый представитель Украины.

По его словам, нулевая квота на экспорт металлолома может быть введена временно, до 31 декабря 2025 года, пока не будет найдено системное решение по реэкспорту лома, который происходит из Украины транзитом через страны ЕС в Турцию и Индию.

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В статье отмечается, что Украина уже второй год подряд быстро увеличивает объемы экспорта металлолома. По итогам 1 квартала 2025 года вывоз сырья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 32%, до 81 тыс. т. Согласно данным Государственной таможенной службы, в марте этого года было экспортировано 39,9 тыс. т (+57,8% к февралю), в феврале - 25,284 тыс. т лома (+61% к январю), в январе - 15,696 тыс. т. По итогам 2024 года ломозаготовительные предприятия Украины нарастили экспорт на 60,7% по сравнению с 2023 годом, до 293,2 тыс. т. "Весь объем металлолома был поставлен в страны Евросоюза", - говорится в материале.

Александр Каленков, президент ОП "Укрметаллургпром", говорит, что предложение Минэкономики абсолютно уместно. "Нужно ввести лицензирование, установить нулевую квоту на экспорт лома на 2025 год и посмотреть, к чему это приведет. Весь прошлогодний экспорт лома объемом 300 тыс. т можно было и нужно было перерабатывать в 1,5 млн. т металлопродукции внутри страны, которые можно было бы экспортировать и получить дополнительно 2 млрд. грн. Тем не менее, украинский бюджет даже пошлину не получил с этих экспортированных 300 тыс. т лома", - подчеркнул он.

По его словам, руководство европейской стальной ассоциации Eurofer очень удивлено тем, что украинский лом идет транзитом через Польшу, Румынию и Болгарию в другие страны, которые не чураются покупать очень дешевые энергоресурсы у России. Поэтому оно заинтересовано как-то ограничить этот поток реэкспорта путем установления какой-либо платы (fee) на границе.

Между тем, на украинских металлургических предприятиях говорят, что нехватка металлолома на внутреннем рынке уже носит системный характер. С октября 2024 года по март 2025 года отрасль не смогла произвести металлопродукции в объеме почти 200 тыс т. из-за дефицита сырья. "Метзаводы работают "почти с колес", поскольку имеют запас металлолома на 2-4 суток работы", - подчеркивается в статье.