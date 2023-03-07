Санкции должны ударить по юристам и банкирам, помогающим олигархам из России управлять своим богатством.

Западные санкции против российских олигархов оказались в значительное степени неэффективными, поскольку "целились не туда", говорят исследователи Дартмутского университета.

Специалисты уверяют, что западные правительства должны сосредоточиться на преследовании тех, кто управляет офшорным богатством олигархов – юристов, бухгалтеров и банкиров, пишет The Washington Post.

Согласно отчету Национального бюро экономических исследований США за 2017 год, около 60% российского богатства находится в офшорах (средний показатель по миру – 10%). В новом исследовании говорится, что традиционные санкции против режимов, направленных против отдельных олигархов или офшорных юрисдикций, "оказались легче обойти, чем ожидали политики", поскольку они не лишали российскую элиту доступа к экспертным знаниям, необходимым для управления этим богатством.

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Предлагаемый специалистами метод – своеобразная "финансовая система наведения ракет". Нацелившись на конкретных специалистов по управлению капиталом, которые, как правило, имеют связи сразу с несколькими олигархами, страны, желающие наказать приспешников Путина, могли бы добиться больших успехов, считают исследователи

"Они (правительства, вводяшие санкции – УНИАН) по ошибке нацелились на спицы колеса, а не на ступицу, вокруг которой вращается вся система. … [Менеджеры] являются стержнем, связывающим глобальную систему оффшорных финансов, без которых система не могла бы функционировать. [Их увольнение приведет к] прекращению передачи экспертных знаний… Это более серьезное наказание, чем потеря доступа к конкретному банковскому счету, яхте или частному самолету", – говорится в исследовании.

Исследователи выяснили, что российские олигархи часто выбирали экспертов по управлению активами по личным рекомендациям семьи и друзей, часто группировались вокруг конкретных фирм или отдельных лиц. Обычно это мелкие фирмы по управлению активами.

В качестве примера привели лондонскую Markom Management Ltd. Среди ее небольшого числа клиентов было непропорционально большое количество бизнесменов, связанных с Кремлем. Еще в 2020 году подкомитет Сената США выяснил, что основатель фирмы Марк Омельницкий помогал нескольким членам семьи олигархов Ротенбергов, имеющей давние связи с российским диктатором Владимиром Путиным, в их усилиях по уклонению от санкций США. Сейчасфирма, по словам ее представителей, "распущена".

Санкции против тех, кто помогает россиянам обходить ограничения

Западные политики уже начали нацеливаться на российских посредников, которые помогает в обходе санкций. В феврале Министерство финансов США объявило о новых санкциях против России, под которые попали ряд московских фирм, управляющих деньгами российских магнатов.

Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз также ввели ограничения на предоставление некоторых оффшорных услуг российским олигархам.

По словам специального посланника ЕС по вопросам имплементации санкций Дэвида О'Салливана, в новом пакете ограничений блок нацелится на предотвращение обхода антироссийских санкций со стороны третьих стран.

Нидерланды активизировали усилия по преследованию помощников Кремля. Страна открыла 45 уголовных дел против компаний и частных лиц, подозреваемых в участии в обходе санкций..

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