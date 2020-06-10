Стоимость доллара в обменниках: курсы на сегодня

Курс доллара в обменниках застыл на уровне 26,75 гривни, а евро подорожал до 30,30 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 10 июня, осталась на уровне предыдущего дня и составила 26,75 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро выросла на 5 копеек и составила 30,30 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,50 гривни за доллар, евро – 29,75 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 10 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,64 гривни/доллар, то есть гривня после семи дней укрепления ослабла к доллару на 4 копейки.

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