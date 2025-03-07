Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 45,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 7 марта, снизился на 16 копеек и составляет 41,49 гривны за доллар. Курс евро в банке не изменился и составляет 45,00 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,89 гривны, а евро - по курсу 44,00 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался неизменным на уровне 41,67 гривны. Курс евро при оплате картой 7 марта также не изменился и составил 45,25 гривны.

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Курс валют в Украине: последние новости

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,23 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,75 грн/евро, а курс продажи - 44,50 грн/евро.

Текущее состояние валютного рынка является относительно стабильным, курс доллара на следующей неделе ожидается в пределах 41,4-42 грн/долл. на наличном рынке. Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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