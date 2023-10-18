Курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 38,61 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 19 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,56 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 38,61 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению со вчерашним показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 36,57/36,59 грн/долл., евро - 38,65/38,67 грн/евро.

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Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 18 октября, остался на прежнем уровне – 38,20 грн за доллар в среднем по банкам. Евро дорожает. Относительно евро средний курс гривни сегодня ослаб на 10 копеек и составляет 40,65 грн за евро.

18 октября 2023 года стало известно, что руководители предприятий, опрошенные Национальным банком, улучшили свой прогноз относительно того, каким будет курс доллара в течение года. Так, среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40,00 грн/долл. При этом в предыдущем квартале ожидания бизнеса были хуже – прогнозное значение курса составляло 40,43 грн/долл.

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