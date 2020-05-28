Гривня укрепилась после трех дней падения: сколько стоит доллар

Сегодня гривня укрепилась к доллару на 9 копеек, а к евро - на 10 копеек.

Национальный банк Украины на пятницу, 29 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,91 гривни/доллар, то есть гривня после трех дней падения укрепилась к доллару на 9 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 29,62 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,89/26,91 гривни/доллар, к евро – 29,64/29,66 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 28 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,00 гривни/доллар, то есть гривня третий день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 10 копеек.

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