В Украине шестой день подряд дешевеет доллар: свежий курс

Гривня укрепилась к доллару на 5 копеек, но просела к евро сразу на 23 копейки.

Национальный банк Украины на среду, 20 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,52 гривни/доллар, то есть гривня шестой день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 5 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,02 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,55/26,58 гривни/доллар, к евро – 29,07/29,10 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 19 мая, снизилась на 5 копеек - до 26,75 гривни за доллар, а стоимость евро осталась на прежнем уровне и составила 29,00 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 19 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,57 гривни/доллар, то есть гривня пятый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 7 копеек.