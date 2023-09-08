НБУ продолжит удерживать безналичный курс доллара в привычном коридоре, уверен эксперт.

Курс доллара в Украине до 13 сентября в большинтсве касс банков будет находиться в пределах коридора от 37,00 до 38,20 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 37,20 до 38,00 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евровалюты, то в кассах банков он ожидается в пределах от 40,00 до 41,50 грн/есро, а в обменниках - от 40,00 до 41,40 грн/евро, добавил эксперт.

Также аналитик прогнозирует, что НБУ продолжит удерживать безналичный курс доллара на межбанке в пределах 36,5686−36,9343 грн/долл.

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"Я не думаю, что будут какие-то заявления НБУ о дальнейших действиях по учетным ставкам или по другим глобальным моментам на валютном или кредитном рынках", - отметил Козырев.

Он прогнозирует, что с 7 до 13 сентября Нацбанку придется потратить от 480 до 690 миллионов долларов на поддержание этого курсового коридора.

Тем временем безналичный курс евровалюты на межбанке будет находиться в пределах от 38,94 до 40,15 грн/евро, добавил аналитик.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал, каким будет курс доллара и евро на следующей неделе, 11 до 17 сентября.

Банкир уверен, что колебания валютного курса будут менее заметными благодаря мерам НБУ, и гривня будет находиться в пределах 37,5-38,5 грн/долл. и 40-41,5 грн/евро.

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