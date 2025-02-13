Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, а евро - 43,86 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 13 февраля, вырос на 9 копеек и составляет 41,99 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 43,75 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 грн, евро - по курсу 42,75 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался неизменным и составляет 42,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 13 февраля, подорожал до 43,86 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 13 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек.

Относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,36 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 35 копеек.

Доллар на мировом рынке пошел вниз на фоне переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Как пишет Bloomberg, скандинавские и европейские валюты возглавили ралли против доллара. Отмечается, что евро вырос на 0,5% до 1,0435 доллара, венгерский форинт укрепился на 0,8%, достигнув максимума с конца ноября, а польский злотый вырос на 0,6%.

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