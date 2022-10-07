В месяц Украина тратит на войну около 130 миллиардов гривень.

В среднем на войну Украина тратит около 130 миллиардов гривень ежемесячно. Это огромная сумма средств, которая не может не влиять на рост курса доллара.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк, передает 24 канал.

"В среднем на войну мы тратим около 130 миллиардов гривень, это огромная сумма, мы в мирное время тратили столько на все. К тому же зарабатываем мы примерно 100 миллиардов. Именно поэтому каждый месяц Нацбанк Украины по факту печатает 30 миллиардов гривень", – заявил он. Видео дня

Нардеп добавил, что именно в этом заключается конфликт между Национальным банком и Министерством финансов. По его словам, когда первый печатает гривни, в Украине растет курс:

"Дальше идут сложные конструкции макроэкономической стабильности".

Курс доллара в Украине

Напомним, 6 октября курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего показателя – 41,20 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 20 копеек и составляет 40,50 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 20 копеек – до 40,50 грн/долл. Курс евро к гривне остался на уровне предыдущего дня – 40,30 грн/евро.