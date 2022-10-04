Эксперт прогнозирует, что октябрь будет неспокойным месяцем для валютного рынка.

Курс доллара в октябре продолжит расти. Спрос на наличную валюту будет оставаться высоким, и это, скорее всего, приведет к дальнейшей девальвации гривны.

Такой прогноз сделал экономист Александр Хмелевский, передают Факты ICTV.

По его словам, доллар может вырасти до отметки в 43-45 грн/долл.

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Эксперт прогнозирует, что октябрь будет неспокойным месяцем для валютного рынка. Дальнейший резкий рост курса, еще могут спровоцировать попытка РФ аннексировать новые украинские территории, а также ядерные угрозы Владимира Путина.

Курс доллара в Украине: последние новости

3 октября в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару укрепился на 3 копейки – до 42,00 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составляет 40,80 грн/евро.

А в "ПриватБанке" курс наличного доллара остался на уровне предыдущего показателя – 41,60 грн/долл. Курс гривни к евро также не изменился и составил 40,80 грн/евро.

Экономический эксперт Александр Охрименко прогнозирует, что курс доллара в октябре может упасть до отметки в 42 грн/долл, а, возможно, и 41,5. Случиться это может в результате борьбы НБУ с черным рынком.