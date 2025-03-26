Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, а евро - 45,46 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 26 марта, подешевел на 5 копеек и составляет 41,80 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 45,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 гривни, а евро - по курсу 44,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 26 марта, остался на отметке 45,46 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 26 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,69 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По данным сайта Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,14 гривни за один евро, то есть гривня потеряла также 5 копеек.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,50 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,25 грн/евро, а курс продажи - 45,07 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 26 марта, составляет 88 179 доллара, а в гривне ее цена сегодня составила 3 683 910.

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