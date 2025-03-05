Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 гривни, а евро - 43,53 гривни.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 5 марта, снизился на 10 копеек и в среднем составляет 41,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 38 копеек и составляет 44,33 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,53 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,30 грн/евро, а курс продажи - 43,96 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 5 марта, составляет 87 664 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 3 634 790 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 5 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,88 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 34 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 42,10 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,30 до 42,05 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

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