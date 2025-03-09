Учитывая скачки евро и проседание доллара на мировом валютном рынке, волатильность на украинском рынке по курсу этих валют вырастет, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 9 марта, в большинстве обменников финкомпаний и открытых в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,00 до 41,25 грн/долл. и продажа - от 41,30 до 41,60 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 44,20 до 44,70 грн/евро и продажа - от 44,75 до 45,15 грн/евро.

"Учитывая скачки евро и проседание доллара на мировом валютном рынке, волатильность на украинском рынке по курсу этих валют вырастет. Но это не означает, что украинцам нужно немедленно бежать в обменники за скупкой подорожавшего евро и одновременной сдачей подешевевшего доллара. Вы в этом случае заранее потеряете за счет двойной конвертации обеих валют из-за гривни", - предупредил эксперт.

Видео дня

Он посоветовал сделать ставку или на покупку подешевевшего доллара (учитывая, что глобально девальвация гривни постепенно продлится до конца 2025 года, и курс доллара не будет постоянно только проседать), или рискнуть и сделать ставку на продажу за гривню резко "взлетевшего" евро.

Курс доллара в Украине до конца 2025 года - прогноз

Напомним, ранее аналитик спрогнозировал, что Национальный банк Украины будет вынужден плавно девальвировать гривню до заложенных в бюджете соотношений по отношению к доллару - 45 гривень на конец года.

"По среднегодовому курсу я ориентировался бы на уровень около 43 гривень", - отмечал он.

Соответственно, при сохранении текущих соотношений евро/доллар на внешних рынках курс евро в Украине может на конец года составлять около 46,35-48 грн/евро, добавил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: