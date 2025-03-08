Владельцы обменников будут работать в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 8 марта, в большинстве обменников финкомпаний и открытых в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,00 до 41,25 грн/долл. и продажа - от 41,30 до 41,60 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 44,20 до 44,70 грн/евро и продажа - от 44,75 до 45,15 грн/евро.

"Владельцы обменников будут работать как в формате "с оборота", при желании - с попытками некоторой игры "на повышение" по евровалюте. Но если данная тактика и игра "не сработают" в субботу, то уже к воскресенью обменники быстро перестроятся и продолжат работу только в формате "с оборота" и по доллару, и по евро", - отметил эксперт.

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По его мнению, учитывая фактор 8 марта, владельцы обменников в крупных торговых точках (особенно ювелирных, цветочных магазинах, а также парфюмерии и женской одежды) будут стараться занижать курс приема валюты у граждан, которым понадобится гривня для расчетов за подарки.

Курс доллара в Украине на 10 марта

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 44,73 грн за один евро, то есть гривня потеряла 17 копеек.

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