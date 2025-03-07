Курс гривни к евро установлен на уровне 44,73 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, продолжила падение. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 44,73 грн за один евро, то есть гривня потеряла 17 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,23/41,26 грн/долл., а евро - 44,76/44,78 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,23 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,75 грн/евро, а курс продажи - 44,50 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 7 марта, снизился на 16 копеек и составляет 41,49 гривны за доллар. Курс евро в банке не изменился и составляет 45,00 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,89 гривны, а евро - по курсу 44,00 гривни за единицу иностранной валюты.

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