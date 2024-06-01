Аналитик уверен, что обменники сохранят достаточно высокими уровни продажи доллара и евро.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний в субботу, 1 июня, будет находиться в пределах коридора: прием от 40,30 до 40,80 грн/долл. и продажа от 40,95 до 41,35 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евровалюты, то владельцы обменников будут работать в пределах ценников: прием от 43,80 до 44,40 грн/евро и продажа от 44,65 до 44,95 грн/евро, добавил эксперт.

Козырев уверен, что обменники сохранят достаточно высокими уровни продажи доллара и евро, играя "на опережение".

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"И если население продолжит скупать валюту "задорого", обменники будут на этом максимально зарабатывать до сокращения реального платежеспособного спроса на наличную валюту", - спрогнозировал экономист.

Кроме этого, будет наблюдаться значительный разброс котировок приема и продажи наличной валюты в различных регионах и городах Украины, добавил Козырев.

Курс доллара в Украине на 3 июня

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,54 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 4 копейки.

А официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 43,99 грн/евро, то есть гривна снизилась на 17 копеек.

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