Курс евро сегодня составляет 42,90 грн/евро.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" остался на уровне предыдущего дня - 40,30 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился и составляет 42,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн/долл., евро – 41,90 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,98 грн.

Курс валют в Украине-что известно

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля прошлого года Нацбанк снизил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

Стоит отметить, что курс доллара в банковских обменниках Киева сегодня, 15 января, ослаб на 1 копейку – до 40,65 грн/долл, а вот курс гривны к евро не изменился и составляет 43,10 грн/евро.

По мнению финансового аналитика Алексея Козырева, курс доллара в январе останется в пределах от 39,20 гривен до 41,50 гривен, а курс евро - от 41,20 до 43,30 гривен.

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