Курс гривни к евро укрепился до 31,89 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 4 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,84 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 31,89 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс:

100 USD США – 2684,11 (3 августа – 2684,44)

100 EUR – 3189,13 (3 августа – 3190,32)

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,84/26,86 грн/долл., к евро - на уровне 31,92/31,94 грн/евро.

Курс на 3 августа:

Национальный банк Украины на вторник, 3 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,84 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий