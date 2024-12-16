Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 44,44 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 16 декабря, вырос на 10 копеек и составляет 41,95 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник составляет 41,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос до 44,44 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составляет 41,95 грн/долл., что на 15 копеек выше показателя пятницы, а продать доллар можно за 41,90 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 18 копеек и составляет 44,35 грн/евро, курс продажи - 44,20 грн/евро.

Нацбанк установил на 16 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,61 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 43,74 гривен за один евро, то есть гривна потеряла 4 копейки.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, до 22 декабря курс доллара будет находиться в пределах 41,4 - 41,8 грн/долл. на межбанке и 41,5 - 42 грн/долл. на наличном рынке.

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