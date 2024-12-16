Продать доллар можно в среднем по курсу 41,45 грн, евро - 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 16 декабря, вырос на 3 копейки и в среднем составляет 41,93 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился копеек и составляет 44,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,95 грн/долл., что на 15 копеек выше показателя пятницы, а продать доллар можно за 41,90 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 18 копеек и составляет 44,35 грн/евро, курс продажи - 44,20 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 16 декабря, составляет 104 864,00 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 356 488,95 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 16 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,61 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 43,74 гривны за один евро, то есть гривна потеряла 4 копейки.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что с 16 по 22 декабря курс будет находиться в пределах 41,4 - 41,8 гривны за доллар на межбанке и 41,5 - 42 гривны за доллар на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнах до 22 декабря будут стоить украинцам примерно 4150 - 4200 гривен, а 1000 долларов в гривне обойдутся в 41500 - 42000 гривен.

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