Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 6 сентября, снизился на 13 копеек и составляет 41,37 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,77 грн, евро - по курсу 44,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" не изменился и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен и составляет 46,08 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,40 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,32 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 46,00 грн/евро (курс продажи - 45,82 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 6 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,09 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро установлен на уровне 45,59 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению со вчерашним курсом.

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