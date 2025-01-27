Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,37 грн, евро - 44,44 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 27 января, снизился на 10 копеек и составляет 42,20 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня, в свою очередь, подорожал на 15 копеек и составляет 44,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 грн, евро - по курсу 43,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник составляет 42,37 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 27 января, вырос до 44,44 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 27 января официальный курс доллара к гривне на уровне 41,93 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 43,92 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 25 копеек.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 27 января снизился на 3 копейки и в среднем составляет 42,37 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,75 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 44,40 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,70 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что курс валют в Украине в феврале может быть изменчивым, но он считает, что доллар будет в пределах 42-42,4 гривни.

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